الرئيسية | محليات الأردن يدين : تصرفات جبانة ورعناء

وطنا اليوم-عمان: ادان الأردن اقتحام قوات الاحتلال للاقصى اليوم الاحد . حيث وصف الاقتحامات بـ" تصرفات جبانة ورعناء". وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت اليوم أبواب المصلى القبلي والمصلى المرواني بالجنازير داخل المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة وأغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم أبواب المصلى القبلي والمصلى المرواني بالجنازير داخل المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة وفقا لما اعلنه مدير عام دائرة الاوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الاقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب. وقال عزام في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الأردنية في رام الله إن" الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية وشرطية إضافية للمسجد الأقصى لحماية عصابات المستوطنين خلال استباحتها للمسجد الأقصى". واضاف ان أكثر من 1000 مستوطن يهودي متطرف اقتحموا اليوم المسجد الاقصى يتقدمهم الحاخام المتطرف يهودا غليك، في حين يواصل المصلون تصديهم لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية.

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