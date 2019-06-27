الحاج حسن : لا ايليجانس في الأردن بعد اليوم

وطنا اليوم-عمان:هزت قضة تهريب الدخان الثانية، الشارع الأردني، بعد ساعات من الكشف عن منع عدد من الشخصيات من السفر.

المدير السابق للمناطق التنموية حمزة الحاج حسن، كتب عبر صفحته على "فيس بوك": انجاز للرئيس الرزاز، كما كنت من اول اذ لم اكن اول من نوه عن قضية الدخان الأولى عام 2016 ورحت ضحيتها لعام ونصف فقد نوهت منذ فترة ايضاً ان "عوني" ثاني قيد الإنشاء والتطوير".