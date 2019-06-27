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الحاج حسن : لا ايليجانس في الأردن بعد اليوم
وطنا اليوم-عمان:هزت قضة تهريب الدخان الثانية، الشارع الأردني، بعد ساعات من الكشف عن منع عدد من الشخصيات من السفر.
المدير السابق للمناطق التنموية حمزة الحاج حسن، كتب عبر صفحته على "فيس بوك": انجاز للرئيس الرزاز، كما كنت من اول اذ لم اكن اول من نوه عن قضية الدخان الأولى عام 2016 ورحت ضحيتها لعام ونصف فقد نوهت منذ فترة ايضاً ان "عوني" ثاني قيد الإنشاء والتطوير".
وأضاف "قضية الدخان الثانية قيد الفتح والشكر لوزير المالية ومدير عام الجمارك وبالطبع النية الصادقة للحكومة فهؤلاء هم الذين استقصوا وتابعوا ونفذوا".
وختم الحاج حسن "لا ايليجانس بعد اليوم".
وتشير المعلومات إلى أنه تم منع رجل أعمال متنفذ من السفر عبر مطار الملكة علياء، بالإضافة لشمول عدد من الشخصيات بقرار منع السفر.
مصدر رسمي مطَّلع قال إن الأجهزة المعنيّة قامت يوم الجمعة بوضع منع سفر تحفظي على صاحب مصنع دخان يشتبه بتورّطه بتهريب منتجات مصنعه إلى السوق المحليّة، الأمر الذي يتسبب بأضرار على الخزينة والاقتصاد الوطني.
وأوضح المصدر أنّ القرار جاء بعد متابعة نفذتها جهات رقابية للمصنع، ونتيجة تحقيقات مكثّفة أجرتها عدد من المؤسسات الرسميّة.
ولفت المصدر إلى أنّ قرار منع السفر التحفظي شمل صاحب المصنع وعدداً من مالكي شركات التخليص الجمركي، وأنه جاء نتيجة جهود تشاركية وتنسيقية قامت بها عدد من المؤسسات الرسميّة المعنيّة على مدى الأشهر الماضية.
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