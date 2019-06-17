 وطنا نيوز -ارتفاع معدل البطالة بالأردن لـ 19% خلال 4 اشهر
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ارتفاع معدل البطالة بالأردن لـ 19% خلال 4 اشهر
التاريخ : 02-06-2019 11:38:53 المشاهدات: 985

وطنا اليوم-عمان:اظهر التقرير الصادر من  دائرة الإحصاءات العامة  حول معدل البطالة في المملكة للربع الأول من عام 2019، ارتفاع معدل البطالة 0.6 نقطة مئوية عن الربع الاول من عام 2018 لتصبح 19% خلال الربع الأول من عام 2019.

وبلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام 2019 (16.4%) مقابل (28.9%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 0.4 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2018.

وعلى صعيد المتعطلون بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 24.4% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

كما أشارت النتائج إلى أن 54.7 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 45.3% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 25.6% مقابل 78.0% للإناث.

كما سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 48.7% و38.5% لكل منهما على التوالي.
أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الزرقاء، بنسبة بلغت 21.7%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 14.4%.

وعلى صعيد المشتغلون اظهر التقرير ان 28.4% نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر، حيث تركز 60.3% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 64.4%.

كما اظهر ان حوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.1% ثانوي و40.3% أعلى من الثانوي، وأظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 85.2% هم مستخدمين بأجر (82.8% للذكور مقابل 95.4% للإناث).

وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 59.4% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 12.6% للإناث. 
كما أشارت النتائج إلى أن 67.2% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 23.8% بين الذكور.


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