الرئيسية | محليات الرزاز يتابع التقارير الواردة من برنامج المتسوق الخفي

وطنا اليوم-عمان: زار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز صباح اليوم الاحد مديرية منطقة ماركا - أمانة عمان، لمتابعة التقارير الواردة من برنامج المتسوق الخفي، ومنصة قيّم تجربتك، لمراقبة أداء الموظفين الحكوميين وقياس رضا المواطنين.

وكانت اولى زيارات الرزاز نتيجة تقييم المتسوق الخفي ومنصة قيم تجربتم لمديرية تسجيل أراضي غرب عمّان وذلك بعد حصولها على ادنى علامة في التقييم.



والمتسوق الخفي الذي تنفذه شركة خاصة لتقييم المؤسسات الحكومية وخدماتها، ينفذ على مرحلتين، في كل مرحلة تنفذ جولة على المؤسسات المعنية.

وانهى المتسوقون الخفيون، جولتهم الاولى على 45 مؤسسة حكومية في مختلف محافظات المملكة، والتي بدأ تنفيذها في اذار الماضي، ورفعوا تقاريرهم التي تشمل مقابلة 2265 مراجعا.

وينفذ المشروع خلال مدة 9 اشهر، وستكون الجولة الثانية على المؤسسات الحكومية المحددة في تموز المقبل، وستشمل مقابلة ذات العدد من المراجعين 2265.

وتشمل الجولات زيارة 17 مؤسسة حكومية في اقليم الوسط، و15 مؤسسة في اقليم الشمال، و13 مؤسسة في اقليم الجنوب، وعلى مدار ثلاثة ايام لكل مؤسسة.

واشترط المشروع على الشركة المنفذة تقديم التقارير والاستبانات باللغة العربية، وتشمل مقابلة 1800 مراجعا في اقليم الوسط، و1540 مراجعا في اقليم الشمال، و1190 مراجعا في اقليم الجنوب.

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