الرئيسية | محليات ديوان الخدمة يؤكد على عدم وجود تدخلات بالتعيينات

وطنا اليوم-عمان:أكد ديوان الخدمة المدنية على استقلالية عمله، وعدم وجود أي تدخلات في موضوع التعيينات، التي تتم وفق أسس اختيار محددة ومقرّة من مجلس الخدمة المدنية.

وشدد ديوان الخدمة المدنية على أن مجلس الخدمة المدنية دوره تنظيمي فقط ولا يتدخل بعمل الديوان بالتعيينات وآليتها، والنصوص التشريعية واضحة بهذا الشأن، مبينا أن الاستقلالية أساسية بعمل الديوان ولا يوجد بالمطلق تدخلات من أي مؤسسة أو وزارة أو أشخاص بعمله.

وبحسب مصدر مأذون في ديوان الخدمة، فإن تعيين وزير العمل رئيسا لمجلس الخدمة المدنية يأتي منسجما مع المادة (6) من نظام الخدمة المدنية، نافيا أن تكون المرة الأولى التي يستلم بها وزير غير تطوير القطاع العام أو التنمية الإدارية (سابقا) هذا المنصب، فسبق أن تولاه وزراء يحملون حقائب بعيدة عن الجانب الإداري للقطاع العام.

وأوضح المصدر أن المادة (6) من نظام الخدمة نصت على أنه (يشكل مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية، برئاسة الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء)، بالتالي لم يحدد من هو الوزير، ليأتي قرار تعيين وزير العمل رئيسا للمجلس منسجما مع التشريعات.

ونبه ذات المصدر إلى أن الديوان يدير تفاصيل عمله وفقا لهيكل تنظيمي له دون أي تدخل من أي جهة.

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