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ضبط ربع مليون كروز دخان في مركز جمرك جابر
وطنا اليوم-عمان:أحبطت الكوادر الجمركية في مركز جمرك جابر (250) الف كروز دخان وذلك خلال شهر أيار من العام الحالي بالإضافة الى (مليون) حبة كبتاجون بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية وكذلك ضبط (12862) سيجارة الكترونية مع لوازمها.
وبلغت الحاصلات الجمركية للمركز (مليون وثلاثون الف دينار) وسجل المركز (2400) بيانا جمركيا بكافة أوضاعه الجمركية.
ومن جانب اخر بلغت حاصلات قضايا التهريب (72) الف دينار بعدد (22) قضية تهريب ، في حين بلغت حاصلات قضايا المخالفات (39) الف دينار بعدد (138) قضية.
كما تعامل مركز جمرك جابر خلال شهر أيار مع (37) الف مسافر قادم ومغادر،في حين بلغت اعداد الشاحنات القادمة والمغادرة للمركز مايقارب (4500) شاحنة.
ومن الجدير بالذكر ان هذه الاحصائيات تدل على مستوى الإنجاز العالي وهذا دليل على التنسيق والتعاون المستمر في المركز والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع الأجهزة العاملة في المركز وقدرتها على التعامل مع الضبطيات التي تتم بشكل دوري ومتكرر آخذين بعين الاعتبار المعايير العالمية في مجال امن وتسهيل التجارة ومرور البضائع والمسافرين والمتمثل في التوازن بين تسهيل الإجراءات والرقابة عليها، علما بان هذا المركز تم إعادة افتتاحه في الخامس عشر من شهر تشرين الأول من العام الماضي.
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