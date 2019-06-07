مصادر: لا صحة لما يتم تداوله حول توقيف رجل أعمال أردني

وطنا اليوم-عمان:نفت مصادر مقربة من رجل أعمال أردني، ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائط التواصل المختلفة ، أنباء تحدثت عن توقيفه، مؤكدة أن رجل الاعمال يتواجد في مكتبه وفي منزله ومؤكدة عدم صحة الشائعات التي تم ترويجها.

وحول قضية منعه من السفر، اكدت المصادر، ان رجل الأعمال كان ينوي التوجه الى مطار الملكة علياء للسفر خارج الأردن في رحلة مجدولة، وليس للهروب كما أشيع، وفوجئ بوجود طلب يمنع سفره ليتابع مع الجهات المعنية ويتبين وجود طلب بحقه من قبل دائرة الضريبة، حيث أكد المصدر المقرب من رجل الأعمال أنه سيقوم غدا الأحد بمراجعة دائرة ضريبة الدخل، وانهاء الملف بالكامل.

وأوضح المصدر ان ما يتم تداوله حول مداهمة مصنع في المنطقة الحرة، جانبه الصواب، موضحا ان دائرة ضريبة الدخل زارت المصنع الإربعاء في اجراء روتيني معتاد وحصلت على كافة الاوراق التي طلبتها وفق الاصول، وان ما يتم تداوله حول المداهمة "تهويل" لا مبرر له.