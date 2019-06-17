هل يطيح الطراونة بتاجر دخان آخر بعد مطيع

وطنا اليوم-عمان:أثارت المعلومات التي نشرها النائب مصلح الطراونة عن ضبط مصنع متهم بجرائم تهرب جمركي وضريبي ضخمة إضافة إلى منع شخصيات من العيار الثقيل، من السفر والحجز على أموالهم، لغطاً في الشارع الأردني.

مكمن اللغط أن الطراونة لا يتحدث هكذا، وخصوصاً أن الرجل أول من تحدث عن قضية “الدخان المزور” في البرلمان، وكشف تفاصيلها إلى الأجهزة الأمنية ومكافحة الفساد، وهو ما أطاح برجل الاعمال عوني مطيع.

الطراونة كتب على صفحته الفيسبوكية، السبت: “والعلم عند الله: ضبط مصنع في المنطقة الحرة بجرائم تهرب جمركي وضريبي ضخمة ومنع شخصيات من العيار الثقيل من السفر والحجز على أموالهم”.

فهل يطيح الطراونة بتاجر دخان آخر، الايام كفيلة بكشف المستور.