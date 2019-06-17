 وطنا نيوز -طقس حار وجاف حتى الاثنين
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طقس حار وجاف حتى الاثنين
التاريخ : 02-06-2019 09:44:35 المشاهدات: 1056

وطنا اليوم-عمان:نشرت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، تقريرها حول الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وبحسب التقرير، تبقى الأجواء اليوم الأحد، حارة وجافة في أغلب مناطق المملكة وحارة جدا في الاغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وغدا الاثنين، تكون الأجواء حارة وجافة في أغلب مناطق المملكة وحارة جدا في الاغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ انخفاض طفيف على الحرارة يوم الثلاثاء، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 36 - 24 درجة مئوية، والمناطق الشمالية 36 - 23، والمناطق الجنوبية 34 - 20، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 41 والصغرى 28 درجة مئوية.


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