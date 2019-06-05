طقس العرب:حرارة مرتفعة وأمطار محتملة أول يومين من عطلة العيد

وطنا اليوم ـ عمان

يشهد اليومان الأوّلان، من عطلة عيد الفطر المبارك، حرارة مرتفعة، مع احتمال هطول أمطار محلية، في مناطق مرتفعات جنوب وشرق الأردن.

وكانت الحكومة، حددت عطلة عيد الفطر، من صباح الثلاثاء حتى مساء الجمعة.

ووفق موقع "طقس العرب"، تبقى درجات الحرارة، الثلاثاء، أعلى بشكل طفيف من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق بالأخص في الاغوار والبحر الميت والعقبة، بينما يكون الطقس معتدلاً في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة ، تنشط أحياناً مع ساعات العصر خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

أما الأربعاء، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بقليل، ويكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحارّاً في الاغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية.

وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويُحتمل هُطول زخات محليّة من الأمطار خلال ساعات العصر والمساء فوق أجزاء مُتفرقة، خاصة في جنوب وشرق المملكة.