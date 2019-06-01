الرئيسية | محليات مطالبات مالية بأكثر من ربع مليون ينار توقف خدمات فارمسي ون لنقابة المحامين

وطنا اليوم ـ عمان أوضحت سلسلة صيدليات "فارمس ون"، السبت، السبب وراء توقف خدماتها لنقابة المحامين الأردنيين.



وأضافت "فارمسي ون" في بيان لها أن السبب يعود إلى التأخير المستمر من قبل نقابة المحامين في دفع المطالبات المستحقة خلال السنوات الماضية.



وأضافت في البيان، أنه "رداً على رساله نصيه موجهه من نقابة المحامين لمنتسبيها والتي تنص بانه "تم وقف التعامل مع جميع فروع صيدلية فارمسي اذا اعترضتك مشكلة الرجاء الاتصال على وحدة التأمين الصحي " بالاضافة الى ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه بسبب أمور فنية تتعلق بعمل وحدة التامين الصحي ولغايات تحسين العمل في الوحدة وللوصول الى افضل خدمة طبية تم وقف التعامل من قبل النقابة مع صيدلية فارمسي ون "



وتابعت: "وهنا تود مجموعه فارمسي ون ان توضح ان السبب الحقيقي هو نتيجة للتأخير المستمر من قبل نقابة المحامين في دفع المطالبات المستحقة خلال السنوات القليله الماضيه وكثر الأعذار للتأخر بالدفع كعدم قدرة قسم التأمينات الصحيه لتدقيق المطالبات وعدم وجود المخول بالتوقيع ، بالاضافة الى إعطاء تواريخ دفع لم يتم الالتزام بها والناتجه عن صرف وصفات التأمين العادية والمزمنة لمنتفعي صندوق النقابة فقد قامت فارمسي ون بمخاطبة النقابه يوم الخميس ٥/٢٩ / ٢٠١٩ بايقاف الصرف والانسحاب من الشبكة الطبية لديهم بسبب عدم الالتزام بدفع المستحقات لاكثر من ربع مليون دينار وليس بسبب الخدمة الطبية المقدمة للنقابة كما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وكان الاجدى على النقابة ان تبين لاعضائها ان السبب الحقيقي مالي وليس في تقديم الخدمات الصحية" .

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