الصبيحي: ندعو أصحاب العمل العاملين في منشآتهم لشمول أنفسهم بالضمان ولا أثر رجعي لذلك..

وطنا اليوم ـ عمان

دعا الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي كافة العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين ومالكي المؤسسات الفردية العاملين في منشآتهم إلى المبادرة بمراجعة فروع مؤسسة الضمان الأقرب إلى منشآتهم من أجل تسجيل أنفسهم وشمولهم بالضمان كأصحاب عمل من تاريخ مراجعتهم ومبادرتهم الى ذلك ودون إلزامهم بشمول أنفسهم بأثر رجعي وبالتالي دون تحميلهم أي أعباء مالية عن فترات سابقة.

وأضاف بأنّ النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي النافذ اعتباراً من 16/5/2019 لم يلزم أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بتسجيل أنفسهم بالضمان اعتباراً من تاريخ 1/1/2015 كما كان في النظام السابق، وإنما نص على شمولهم من تاريخ مبادرتهم أو من تاريخ محضر التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم إلا في حال رغب صاحب العمل بشمول نفسه بأثر رجعي عن فترة سابقة.

وحثّ الصبيحي جميع أصحاب العمل العاملين في منشآتهم الى الاستفادة من هذه التعديلات التي هدفت الى تسهيل انضمامهم وشمولهم بمظلة الضمان التي تمثل مظلة حماية اجتماعية لهم ولأفراد أسرهم حيث يتم شمولهم بكافة التأمينات المطبقة حالياً وتشمل؛ الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل.

وكشف الصبيحي بأن الفترة السابقة منذ أن تم الزام اصحاب العمل بشمول أنفسهم بالضمان كعاملين في منشآتهم اعتبارا من مطلع عام 2015 لم تسفر الا عن شمول (16) ألف صاحب عمل فقط.. فيما تشير الدراسات الى أن نسبة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم تصل إلى (15%) من المشتغلين في المملكة.