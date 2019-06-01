الرئيسية | محليات البلديات : قرار صرف العيديات للموظفين غير قانوني

وطنا اليوم ـ عمان قال مدير المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية المهندس حسين مهيدات ان القرارات المتعلقة بصرف " عيديات " لموظفي البلديات تجانب الصواب وغير قانونية .



ولفت مهيدات انه يحق للمجلس البلدية اتخاذ قرار يتصل بصرف مكافأت لموظفين استنادا الى حجم العمل المنجز من بعضهم .



واتفق رئيس بلدية المفرق الكبرى عامر الدغمي مع ما ذهب اليه مهيدات لافتا الى ان الموازانات لا تتضمن عيديات وانما مكافآت اعتمادا الى قرار مجلس البلدية مبينا ان المجلس الحالي للبلدية عمد الى صرف (30) % من قيمة المكافأة لكافة الموظفين بواقع (25) دينار شهريا لجميع الموظفين البالغ عددهم (576) موظفا بكلفة (120) الف دينار سنويا .



واكد الدغمي ان المكافآت المتصلة بالعمل لا تكون لكافة الموظفين وانما لفئة محددة يتطلب عملها ساعات عمل وانجازا ينعكس ايجابيا على المجتمعات المحلية .

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