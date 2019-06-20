الأردنية نور الغفاري، أول امرأة عربية تُنهي مارثون جبل إيڤيريست

وطنا اليوم-سجلت الشابة الأردنية نور الغفاري إنجازاً تاريخياً بانهائها مارثون جبل ايڤيريست (أعلى مارثون في العالم) لتكون أول امرأة عربية تحتفي بهذا الإنجاز العظيم.

ويُعد مارثون ايڤيريست (٤٢ كم) من أعلى وأصعب مسابقات الركض في العالم بسبب قلة الأوكسجين والتضاريس الخطرة والمتغيرة، حيث تكون نقطة الانطلاق من قاعدة جبل ايڤيريست التي ترتفع ٥٣٥٦ متر عن سطح البحر وتنتهي في منطقة نامشي بازار بارتفاع ٣٥٥٠ متر عن سطح البحر.

وكرست المتسابقة الغفاري هذا الانجاز لدعم الجمعية الخيرية خطوات "Paces Charity" التي تساهم في تشجيع الاطفال والشباب من كلا الجنسين على ممارسة الرياضة من خلال برامج وحصص تدريبية لشباب وشابات المخيمات الفلسطينية.

بالإضافة الى ذلك، أرادت المتسابقة الغفاري إرسال رسالة لكل شابة وامرأة اردنية وعربية انه لا يوجد مستحيل وأن المرأة قادرة على الإنجاز .