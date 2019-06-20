يحصل في العقبة تأجير قارب من قبل سلطة العقبة دون علم المالك

وطنا اليوم- بعثت اسرة اردنية مظلمة وضعتها بين يدي النائب حازم المجالي حلو سلوك مفوضية العقبة بتأجير قارب يعود لهم دون علمهم بآلاف الدنانير...وقد ارسلت العائلة الرسالة التالية:

سعادة النائب حازم المجالي..أضع بين يديكم المظلمه التي وقعت علي من سلطه منطقه العقبه الاقتصادية الخاصه

وهي على النحو التالي

١-نحن أسرة اردنيه نقيم في مدينه العقبه ونمتلك مصدر رزق كان عبارة عن قارب بحري يملكه زوجي المواطن الأردني محمد يوسف مرعي جرار و يحمل اسم ساعه زمن مسجل تحت رقم (596) ويحمل رخصه من سلطه البحريه منذ 2001وهو مصدر الدخل الوحيد حيث شاء القدر أن يتعطل القارب وتم إخلاء القارب الى ساحه المفوضيه من قبلها

2 بتاريخ 2019/4 كان القارب ومازال في موقعه وبعد أيام فقدنا القارب حيث لم نعثر عليه وقمنا بالذهاب إلى البحث الجنائي العقبه لغايات الابلاغ عن سرقه قاربنا

لدى جمع المعلومات أبلغنا المدعو بشار العجلوني مسؤول ساحه المفوضيه بأن قاربنا موجود وقال بالحرف الواحد (في ايادي امينه) لمدة شهر لدى الهيئة الملكيه لصناعه الافلام وان هناك غرامات في حال التأخير قام بعرض علينا بعض الاوراق الرسميه والصادرة عن المفوضيه وكما أبلغنا. كذلك بأنهم قاموا باصدار بوليسيه تأمين على القارب بمبلغ 30 ألف دينار وان جميع هذه الإجراءات تمت بدون علمنا نحن مالكيه القارب المذكور حيث عرض علينا شيك بنكي بقيمه 10الاف دينار وذلك أجرة استخدام القارب بالمشاركة في تصوير فلم سينمائي ورفض ابلاغنا عن موقع القارب حيث تم الاستمرار في جمع المعلومات واعلمنا أن القارب موجود في منطقه وادي رم السياحيه كما علمنا بأن قاربنا قد تم إخراجه من العقبه عن طريق معبر المزفر الجمركي بموجب مخاطبه من المفوضيه الى صالح شركه ماردين للتجهيزات الفنيه تم تحويلها إلى المفوض المدعو محمود خليفات الذي طلب منا إثبات بأن القارب المذكور تعود ملكيته لنا وأنهم قاموا بسؤال بعض الناس وكان من الاولى ان يتم سؤال السلطه البحريه التي هي المرجع الوحيد وكان ايضا من الاولى التأكد من الرقم الموجود على جسم القارب الذي هو بمثابت رقم الوحه الخاصه وطلب منا تقديم استدعاء رسمي وتم ذلك ولكن رفض إعطاء لنا رقم الوارد حيث تم مراجعه المهندس محمد الزعبي حيث تم تسليمه صور عن كافه الاوراق تم تقديم اوراق رسميه لهم تثبت ذلك من رخصه ملكيه وقاموا المهندس الزعبي ابلاغنا بأننا سوف نجتمع مع مدير ماردين للاتجهيزات الفنيه وقاموا بالمماطله في ابلاغنا عن موعد اعاده القارب الى العقبه وبعد فترة قمنا بالمراجعه للمهندس محمد الزعبي اكثر من مرة ولكن لا جواب

وفي تاريخ 12/5/2019قمنا بتقديم استدعاء وبعدها علمنا بأن القارب موجود في منطقه المعامل الشاميه وهو في حاله يرثى لها حيث تم تغير بعض أجزاء من القارب حيث كان يوجد غرفه وارضيات من خشب الثمين خشب(التك والبلوط) وتم تحطيم بعض من أجزاء من القارب إن ملكيه القارب هي لنا أن ماقامت به المفوضيه لهو استقواء على الملكيه الخاصه وقامت بالتصرف في قاربنا بدون علما وببدل مادي لانعلم عنه

نحن في دوله مؤسسات وقانون