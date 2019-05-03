تحذير من خطورة تقلص الغطاء النباتي في الأردن

وطنا اليوم-عمان:حذرت جمعية البيئة الأردنية من خطورة تقلص الغطاء النباتي للغابات المنتشرة في جميع مناطق المحافظة نتيجة لكثرة الحرائق التي شهدتها العديد من المناطق مؤخرا .

وأكد بيان صادر عن الجمعية، الجمعة، تزايد خطر الاعشاب الجافة التي تعتبر وقودا لحدوث الحرائق وخصوصا في ظل الارتفاع الكبير على درجات الحرارة الامر الذي يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات من حاكمية ادارية ودفاع مدني وجمعيات بيئية من اجل العمل على الحد من الحرائق التي تستنزف الامكانات .

وأشار البيان إلى أن معظم الحرائق تكون في مناطق وعرة يصعب وصول آليات الإطفاء إليها ما يضطرهم لاستخدام الوسائل اليدوية لإخماد الحرائق ما يستدعي التوسع بفتح المزيد من طرق الطوارئ داخل الغابات رغم كلفها المرتفعة مشيرا إلى أن هناك مجهولين يفتعلون الحرائق ويستخدمون أساليبا عديدة من أجل الاضرار بالثروة الحرجية والغابات ومنها دحرجة الإطارات المشتعلة وسط الغابات لتوسعة انتشار النيران.

وأوضح البيان أهمية تعاون المواطنين من خلال عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ المركبات في المناطق العشبية وضرورة التخلص من الأعشاب عن طريق جمعهھا في مناطق آمنة وعدم إضرام النيران فيهھا مبينا أن الجمعية نفذت العديد من الحملات لإزالة الاعشاب لتلافي خطرها من باب مسؤوليتها الملقاة على عاتقها في صون البيئة والطبيعة.

واشار البيان إلى أن الحرائق المفتعلة خلال الايام الماضية أتت على أكثر من 400 دونم مما يستدعي التدخل لوضع خطط واحتياطات لمنع مثل هذه الممارسات التي أصبحت تحصد الاشجار مطالبا بتفعيل تواجد المراقبين والطوافين في هذه الغابات من أجل مراقبتها وحمايتها وتغليظ العقوبات بحق العابثين بالغابات التي تزخر بمقومات الموارد الطبيعية والتي تعد ثروة وطنية يجب المحافظة عليها.