الملك يشارك في أعمال القمة الإسلامية بمكة

وطنا اليوم-عمان:يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني في أعمال القمة الإسلامية الاعتيادية في دورتها الـ 14 لمنظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة.

ويلقي جلالة الملك كلمة في القمة التي تعقد مساء اليوم الجمعة تحت شعار " قمة مكة .. يدا بيد نحو المستقبل".

ويتزامن انعقاد القمة الإسلامية 14 مع الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، التي انطلقت بشكل رسمي في 25 أيلول من عام 1969 ردًا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة.