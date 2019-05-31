تثبيت أسعار الكهرباء الشهر المقبل

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحديد بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر حزيران المقبل بقيمة 10 فلسات وهي نفس القيمة المعتمدة لشهر أيار الحالي.

وقرر المجلس في اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس فاروق الحياري اليوم الجمعة، تحديد قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر حزيران المقبل بواقع 10 فلسات لكل كيلوواط/ ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.

ووفق بيان للمجلس جاء القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي.

واستثنى قرار الهيئة من هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز 300 كيلوواط/ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات /ك.و.س.

وحدد القرار قيمة بند فرق أسعار الوقوفد للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر حزيران بمقدار 10 فلس/ك.و.س بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستَجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.