تثبيت اسعار المحروقات لـ10 أيام فقط

وطنا اليوم-عمان:بتوجيه من مجلس الوزراء، قررت لجنة تسعير المحروقات في اجتماعها المنعقد في وزارة الطاقة و الثروة المعدنية اليوم الجمعة الموافق 31 من أيار 2019 ، تثبيت أسعار المشتقات الرئيسية (البنزين بأنواعه و الديزل) للفترة (1-10 حزيران القادم) كما هي عليه في شهر أيار الحالي، و بذلك تبقى الأسعار المحلية للمشتقات الرئيسية للثلث الأول من شهر حزيران القادم كما هي عليه في تسعيرة شهر أيار الحالي، و يأتي توجيه الحكومة هذا التزاماً منها بقرارها بعدم رفع السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، بما فيها المشتقات النفطية.

وبذلك يبقى سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال الثلث الأول من شهر حزيران القادم 750 فلسا/لتر والبنزين (95) 1000 فلسا/لتر، و السولار 610 فلسا/لتر ، و في الوقت ذاته، يبقى سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر(7) دنانير للأسطوانة، في حين يتم تعديل تسعيرة باقي المشتقات النفطية وفقاً لالية التسعير المعمول بها ، على أن تعاود اللجنة الاجتماع في 10 حزيران /2019 لعكس الأسعار العالمية للمشتقات الرئيسية على الفتره ما بين 11-30 حزيران القادم.

و من الجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد أوعزت للجنة التسعير في نهاية شهر نيسان الماضي بتثبيت أسعار المشتقات النفطية في تسعيرة شهر أيار الحالي كما هي عليه في شهر نيسان وذلك لعدم رفع اسعار السلع الرئيسيه خلال شهر رمضان المبارك.