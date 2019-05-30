وزير العمل: الامور بالنسبة للحكومة تسير بالاتجاه الصحيح

وطنا اليوم-عمان:قال وزير العمل نضال البطاينة إن ملف البطالة بالقطاعين العام والخاص بات في عهدة الوزارة باعتباره ولأول مرة في تاريخ الحكومات يحتفظ بمنصب رئيس مجلس الخدمة المدنية الى جانب دوره وزيرا للعمل مما يعاظم من أمانة المسؤولية التي تقع على كاهل الوزارة .

وأضاف، خلال رعايته مأدبة الافطار التي أقامها رئيس اللجنة المحلية لمنطقة حكما ابراهيم بطاينة لعمال الوطن في المنطقة، "أنه يعتبر نفسه مسؤولا مهنيا وأدبيا عن موظفي وعاملي وطالبي الوظائف في الدولة الاردنية الذين هم أمانة بالرقاب " .

ولفت الوزير إلى أن الامور بالنسبة للحكومة تسير بالاتجاه الصحيح عبر اعطاء التشغيل أهمية قصوى عبر قطاع خاص يوفر فرص عمل كريمة من نواحي الضمان الاجتماعي والتامين الصحي وهو ما نجهد عليه لتحقيق امنيات سيد البلاد.

وأضاف أن عظمة وثقل الامانة التي تحملها الوزارة ستكون للوطن كله من أقصى الشمال وحتى أقصى الجنوب وستكون أهدافها وغاياتها موجهة لخدمة كل مواطن اردني مثمنا جهود القطاعات الاقتصادية الداعمة لتشغيل الأردنيين بغض النظر عن الارقام التي تحققت حتى الآن وتؤشر إلى انعكاسات ايجابية قابلة للتطور على هذا الصعيد للحد من البطالة.