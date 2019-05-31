أمانة عمّان تتبرأ من النادي الليلي بمحيط رئاسة الوزراء

وطنا اليوم-عمان:تبرأت أمانة عمّان الكبرى، من النادي الليلي المقام في محيط رئاسة الوزراء، بمنطقة الدوار الرابع، والذي أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت الأمانة على ما نشره وزير المالية السابق عمر ملحس، قائلة:"الموقع مرخص مهنيا وإنشائيا قبل عام ٢٠٠٥ بمهنة مطعم حسب الانظمة والقوانين المعمول فيها لدى الامانة قبل ذلك التاريخ وحاصل على ترخيص مطعم سياحي ( فئة مطعم ) من وزارة السياحة وأمانة عمان ( وليس ناد ليلي )".

وأضافت الأمانة "في حال ممارسة مهنة خلافا للترخيص المهني والسياحي هنالك جهة رقابية واحدة تفتش على المنشآت السياحية هي وحدة الرقابة والتفتيش في وزارة السياحة الممثلة بكافة الجهات الرقابية ومن ضمنها امانة عمان حسب قرار دولة رئيس الوزراء وتقوم تلك الجهات باتخاذ الاجراءات القانونية من قبل مندوبين تلك الجهات حسب قوانينها في حال مخالفتها لتلك التشريعات وسيتم متابعة الشكوى من الوحدة المختصة".

وختمت الأمانة قائلة "علما بأن المطاعم السياحية مصنفة لعدة فئات ( مطعم سياحي فئة مطعم ، فئة مقهى ، فئة وجبات سريعة ، فئة نادي ليلي ، فئة بار ، فئة ديسكو ، فئة متنزه ، فئة مدن تسلية وترفيه ) وأمانة عمان قبل ٢٠٠٥ ترخص مطعم سياحي فئة مطعم وفئة وجبات سريعة ضمن المناطق السكنية فقط ولم ترخص فئة ( نادي ليلي ، ديسكو ، بار ) لا قبل ولا بعد عام ٢٠٠٥".

وكان وزير المالية السابق عمر ملحس، قال في تغريدة له على تويتر: الشكر والتقدير والعرفان على قيام "أمانة" عمان بترخيص نادي ليلى في منطقة سكنية بمنطقة الدوار الرابع بالرغم من ان القوانين والأنظمة لا تجيز ذلك. أما سكان المنطقة فلا عزاء لهم والله لا يقيمهم. هل الفساد فعلا مستشري إلى هذا الحد وغير قابل للإصلاح؟.