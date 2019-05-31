الرئيسية | محليات تحديد أماكن اقامة صلاة عيد الفطر بالمفرق

وطنا اليوم-عمان:أعلنت مديرية أوقاف المفرق أسماء وأماكن المصليات التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر السعيد ووقت الصلاة .

وبين مدير أوقاف المفرق الدكتور احمد الحراحشة أن موعد صلاة العيد سيكون في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا حيث وفرت المديرية أئمة وخطباء من ذي الكفاءة والقدرة على الإمامة بالناس لافتا إلى أن هذا التوقيت جاء بحسب تعليمات وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد الناصر أبو البصل بهذا الخصوص .

وأشار الدكتور الحراحشة إلى أنه تم تحديد برنامج مصليات عيد الفطر المبارك وشملت مناطق قصبة المفرق، حيث ستقام الصلاة بمدينة المفرق في ساحة الملعب البلدي ويقدمها الخطيب الدكتور موسى محمد منصور وفي قضاء رحاب ستقام في مسجد الهاشمي ويقدمها الخطيب علي الخزاعلة ، وفي قضاء بلعما في ساحة الملعب البلدي ويقدمها الدكتور الخطيب عمر الخوالدة ، وفي قضاء منشية بني حسن ستقام الصلاة في ساحة الملعب البلدي ويقدمها الخطيب الدكتور رياض الشديفات .

وأشار الدكتور الحراحشة إلى أنه في قضاء الخالدية ستقام صلاة العيد في ساحة مدرسة سلمان ويقدمها الخطيب احمد اربيع عبدالله ، وفي منطقة المشرفة ستقام في ساحة ملعب المشرفة ويقدمها فرج العزازمة وفي الزعتري ستقام الصلاة في ساحة ملعب بلدة الزعتري ويقدمها الخطيب سعود احمد عوض.

وأشار الحراحشة إلى أن إقامة صلاة عيد الفطر في مختلف المناطق تكون أيضا في كل مسجد تقام فيه صلاة الجمعة .

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