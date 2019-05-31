 وطنا نيوز -معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين مفتوح 24 ساعة
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معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين مفتوح 24 ساعة
التاريخ : 31-05-2019 01:55:04 المشاهدات: 783

وطنا اليوم-عمان:أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا، بأنه سيبدأ العمل على معبر الكرامة لمدة 24 ساعة متواصلة وفي كلا الاتجاهين اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 2-6-2019 طيلة ايام الاسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية، سيعمل المعبر الجمعة حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا، أما السبت فسيعمل من السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

 وأكد مهنا أن كافة الطواقم الامنية والمدنية العاملة على المعابر والحدود على أهبة الاستعداد لتغطية عمل المعبر وتسهيل حركة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.


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