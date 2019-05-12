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ملحس يشكو ترخيص ناد ليلي قرب رئاسة الوزراء
وطنا اليوم-عمان:أكد وزير المالية السابق، عمر ملحس، ان مسلسل التعدي على السكان في محيط رئاسة الوزراء، مستمر من خلال ترخيص ناد ليلي عن حفلات "حمراء"رغم ان تنظيم الامانة للمنطقة "سكني"، على حد تعبيره.
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