ملحس يشكو ترخيص ناد ليلي قرب رئاسة الوزراء

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير المالية السابق، عمر ملحس، ان مسلسل التعدي على السكان في محيط رئاسة الوزراء، مستمر من خلال ترخيص ناد ليلي عن حفلات "حمراء"رغم ان تنظيم الامانة للمنطقة "سكني"، على حد تعبيره.

وكشف ملحس في "تغريدتين" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ان امانة عمان تدعي ان الترخيص ليس ناد ليلي او ديسكو والترخيص مطعم، في حين تنفي وزارة السياحية ترخيص مطعم سياحي .

وقال : ان النادي الليلي يعلن عن حفلات وتضمن الاعلان : " "لحقوا حالكوا واحجزوا لتشهدوا ليالي لم تشهدوها من قبل" .

التغريدة الاولى للوزير ملحس : الأمانة تقول انه مرخص مطعم وليس نادي ليلي، ووزارة السياحة تؤكد انها لم ترخصه لذلك ايضا. السؤال يبقى: هل يجوز لحامل الجنسية الأردنية فتح نادي ليلي او ديسكو في الرياض مقابل مبنى مجلس الوزراء بدون ترخيص؟

واما التغريدة الثانية : الأمانة تقول انه مرخص مطعم وليس نادي ليلي، وهاهو مستمر بالإعلان عن الحفلات القادمة ويقول الإعلان "لحقوا حالكوا واحجزوا لتشهدوا ليالي لم تشهدوها من قبل" .