الخارحية الأردنية تقدم الشكر للسلطات السورية

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة إنه ومنذ علم الوزارة بحادثة اختطاف مواطنين اثنين على خلفية خلاف تجاري قبل ثلاثة ايام فقد تابعت الوزارة الحادثة مع وزارة الخارجية السورية من خلال سفارتنا في دمشق. وقد تلقى القائم باعمال سفارتنا هناك تأكيدا من الخارجية السورية بانه قد تم الايعاز للاجهزة الامنية السورية للبحث عن المواطنين المختطفين وتحديد مكان احتجازهما بالسرعة الممكنة .

واضاف الناطق الرسمي بانه تم صباح هذا اليوم (امس) اخطار سفارتنا في دمشق بالعثور عليهما وانه سيتم اعادتهما في وقت قريب وهو الامر الذي تم مساء هذا اليوم الخميس ومن خلال القنوات الرسمية على الحدود البرية بين البلدين .

وفي الختام توجه القضاة بالشكر لوزارة الخارحية في الجمهورية السورية الشقيقة على تعاونها ودورها في اطلاق المخطوفين واعادتهم الى اهلهم وذويهم كما عبر عن تهانيه لعائلاتهما على عودتهما .