الحكومة تنفي محاولة مواطن الانتحار داخل رئاسة الوزراء

وطنا اليوم-عمان:اكد مصدر مسؤول ان ما يتم تداوله عن اقدام مواطن على الانتحار داخل رئاسة الوزراء غير صحيح.

وأوضح المصدر أن أحد المواطنين راجع ظهر الخميس مكتب خدمة الجمهور في رئاسة الوزراء لطلب مساعدة مالية والحصول على قطعة ارض لإقامة كوفي شوب عليها.

وأضاف المصدر أن المواطن سبق وان راجع مكتب خدمة الجمهور عدة مرات في فترات سابقة، مصطحبا معه في كل مرة شخصا مختلفا، ويدعي ان احد أبنائه مصاب في حادثة عسكرية.

واكد المصدر ان الموظفين المعنيين قاموا باستقبال المواطن بكل احترام، وتوجيهه كبقية المراجعين لتقديم استدعاء بحالته ومطالب، ليصار الىإيصالها للجهة المعنية حسب الاختصاص، والتواصل معه لاحقا وفقا للاجراءات المعتمدة.

ولفت المصدر الى ان المواطن لم يستجب لكل ذلك، بل صدر عنه تصرفات غير عادية، وتلفظ بكلام غير لائق وغادر مبنى الرئاسة، وانتهى الموضوع عند هذا الحد.