 وطنا نيوز -الاوقاف تحدد موعد صلاة عيد الفطر
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الاوقاف تحدد موعد صلاة عيد الفطر
التاريخ : 30-05-2019 08:57:35 المشاهدات: 1198

وطنا اليوم-عمان:حددت وزارة الشؤون والمقدسات الاسلامية موعد صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام الساعة السادسة والنصف صباحا .
وعمم وزير الاوقاف كتابا على مديري الاوقاف لابلاغ خطباء العيد في المساجد والمصليات للالتزام بالموعد المحدد .


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