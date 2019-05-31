الرئيسية | محليات الاوقاف تحدد موعد صلاة عيد الفطر

وطنا اليوم-عمان:حددت وزارة الشؤون والمقدسات الاسلامية موعد صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام الساعة السادسة والنصف صباحا .

وعمم وزير الاوقاف كتابا على مديري الاوقاف لابلاغ خطباء العيد في المساجد والمصليات للالتزام بالموعد المحدد .

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