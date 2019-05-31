 وطنا نيوز -الملك يؤدي مناسك العمرة
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الملك يؤدي مناسك العمرة
التاريخ : 30-05-2019 07:59:40 المشاهدات: 1509

وطنا اليوم-عمان:أدى جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، مناسك العمرة.

ووصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى المملكة العربية السعودية، اليوم، حيث يترأس جلالته الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة العربية الطارئة، وأعمال الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، سمو الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود سفير المملكة العربية السعودية في الأردن، رئيس بعثة الشرف المرافقة لجلالة الملك، وعدد من كبار المسؤولين.


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