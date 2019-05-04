الصفدي يتابع تأخير معاملات بقنصلية الأردن في جدة

وطنا اليوم-عمان:يجتمع فريق الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم لتسريع إنجاز جميع المعاملات القنصلية العالقة في القنصلية العامة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، واعتماد الخطوات الكفيلة بتحسين تقديم الخدمة وإجراءاتها وضمان تجهيز قاعة استقبال المواطنين بكل مقومات تسهيل عملية تقديم طلبات الخدمة وإتمامها.

ويأتي الاجتماع بطلب من وزير الخارجية أيمن الصفدي الذي زار مبنى القنصلية العامة في جدة اليوم واستمع إلى ملاحظات المواطنين والمراجعين للقنصلية حول مستوى الخدمات المقدمة ومدى انسجامها مع المعايير التي أعلنتها الوزارة منذ حوالي عامين، والتي شملت وضع سقوف زمنية لكل خدمة قنصلية تقدمها بعثات المملكة الخارجية وإجراءات واضحة لتقديمها وإنجازها.

واجتمع الصفدي مع القنصل العام جعفر جعفر والزملاء في القنصلية وشكرهم على ما يبذلونه من جهود لخدمة المغترب الأردني والزائرين للأردن، وبحث معهم سبل تيسير تقديم الخدمات القنصلية وتقديمها بفاعلية أكبر. وشدد على "أننا في وزارة الخارجية خدمة عامون يشكل خدمة المواطن الأردني وإنجاز معاملات المغتربين بيسر وفاعلية أولوية يجب أن يبذل كل جهد ممكن لتحقيقها."

وراجع الصفدي والقنصل العام والزملاء في السفارة أسباب تأخير إنجاز بعض المعاملات والخطوات المطلوبة لإزالتها، على أن تتعاون الدائرة القنصلية ودائرة العمليات مع القنصلية العامة على إنجازها في أسرع وقت ممكن.

وكلف الصفدي أمين عام الوزارة السفير زيد اللوزي عقد لجنة الخدمات القنصلية اجتماعات متواصلة لتقييم سوية عملية تقديم الخدمات القنصلية في جميع البعثات الخارجية للمملكة واعتماد الخطوات اللازمة لتطويرها بشكل فوري، واتخاذ أي إجراءات إضافية ضرورية في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في طلب الخدمات القنصلية خصوصا في المدن التي يوجد فيها جاليات أردنية كبيرة.