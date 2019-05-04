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الصفدي يتابع تأخير معاملات بقنصلية الأردن في جدة
وطنا اليوم-عمان:يجتمع فريق الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم لتسريع إنجاز جميع المعاملات القنصلية العالقة في القنصلية العامة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، واعتماد الخطوات الكفيلة بتحسين تقديم الخدمة وإجراءاتها وضمان تجهيز قاعة استقبال المواطنين بكل مقومات تسهيل عملية تقديم طلبات الخدمة وإتمامها.
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