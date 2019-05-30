بشره للاردنيين .. الرزاز يطلق برنامج تكافل - رابط

وطنا اليوم-عمان: بهدف تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة وتحسين نوعية الحياة، وإدراكاً للأعباء التي تثقل كاهل الأسر الأردنية الفقيرة، أطلق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الخميس في صندوق المعونة الوطنية برنامج الدعم التكميلي "تكافل" والذي يُعدّ أكبر برنامج وطني للحماية الاجتماعية بتاريخ المملكة.

وقال رئيس الوزراء وبحضور وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات ومدير صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة أن البرنامج سيتفيد منه (140) ألف أسرة مضيفاً أنه يعتبر أكبر البرامج الوطنية للحماية الاجتماعية بتاريخ المملكة.

وزاد وبحضور السفير البريطاني في عمان وسفير الاتحاد الأوروبي وممثلي اليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمقيم بالإنابة للبنك الدولي أنه ولأول مرة يتم اتباع منهجية عمل دقيقة بهدف التحقق من وضع الأسر مالياً بهدف تطبيق أسس العدالة والشفافية ووصول الدعم لمستحقيه بغرض رأب فجوة الفقر في المملكة.

يشار إلى أن برنامج الدعم التكميلي "تكافل" بلغت كلفته (200) مليون دينار ومدته 3 سنوات ومن المتوقع أن يتم من خلاله تخفيض نسبة الفقر على مستوى المملكة الى 2.6 درجة وتخفيض شدة الفقر بنسبة 35% حيث من المتوقع أن تستفيد (14) ألف أسرة تقريباً.

وسيقدم البرنامج خدماته من خلال الدعم النقدي المباشر لـ (25) ألف أسرة بتكلفة (15) مليون دينار ودعم الطاقة البديلة والمتجددة إلى (5) ألف أسرة بتكلفة (5) ملايين دينار ودعم (50) ألف أسرة محتاجة ببرامج التأمين الصحي بتكلفة مليون و800 ألف دينار ودعم (10) آلاف أسرة ببرامج النقل بتكلفة (2 مليون و700) ألف دينار ودعم (50) طالب فقير مستفيد من برنامج التغذية المدرسية بتكلفة (مليون و45 ألف دينار).

** وسيتم تقديم طلبات الاستفادة من البرنامج ضمن نافذته الإلكترونية عبر الموقع الخاص بالبرنامج( http://reg.takmeely.jo )

وبهدف التسهيل على المواطنين غير القادرين على التعامل مع النماذج الإلكترونية فقد تم اعتماد (200) وحدة تسجيل في مختلف أنحاء المملكة، بخاصة في المناطق النائية وتم تزويدها بالكوادر البشرية، حيث سيتم احتساب قيمة الدعم النقدي شهرياً وصرفه كل 3 شهور مجتمعة ومن المتوقع أن تكون الدفعة الأولى بعد شهرين.