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رسمياَ .. هذا عدد أيام إجازة عيد الفطر بالاردن
وطنا اليوم-عمان:كشف مصدر في رئاسة الوزراء ان عطلة عيد الفطر السعيد تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل وحتى مساء الجمعة.
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