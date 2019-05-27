 وطنا نيوز -رسمياَ .. هذا عدد أيام إجازة عيد الفطر بالاردن
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
رسمياَ .. هذا عدد أيام إجازة عيد الفطر بالاردن
التاريخ : 30-05-2019 11:56:24 المشاهدات: 2561

وطنا اليوم-عمان:كشف مصدر في رئاسة الوزراء ان عطلة عيد الفطر السعيد تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل وحتى مساء الجمعة.
ورجح المصدر عدم الاعلان رسميا عن تعميم الحكومة بشأن العطلة اليوم، والاعلان عنها مطلع الاسبوع القادم.
وبين أن مدة عطلة عيد الفطر 4 ايام، وذلك بموجب بلاغ سابق للحكومة، وهو ما يعمل به منذ سنوات.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق