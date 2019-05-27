رسمياَ .. هذا عدد أيام إجازة عيد الفطر بالاردن

وطنا اليوم-عمان:كشف مصدر في رئاسة الوزراء ان عطلة عيد الفطر السعيد تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل وحتى مساء الجمعة.

ورجح المصدر عدم الاعلان رسميا عن تعميم الحكومة بشأن العطلة اليوم، والاعلان عنها مطلع الاسبوع القادم.