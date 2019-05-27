 وطنا نيوز -9 حزيران عطلة رسمية في الأردن
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9 حزيران عطلة رسمية في الأردن
التاريخ : 30-05-2019 10:37:15 المشاهدات: 1808

وطنا اليوم-عمان:أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز بلاغاً يقضي بتعطيل الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها يوم الأحد الموافق للتاسع من شهر حزيران المقبل، بمناسبة احتفالات المملكة بيوم الجلوس العشرين لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش.

ويأتي القرار احتفاء بهذه المناسبة العزيزة، التي يستذكر فيها الأردنيّون مسيرة الإنجاز والتقدّم والبناء، التي تحقّقت في عهد جلالته، والاستمرار بخطى ثابتة نحو المستقبل الأفضل. واستثنى البلاغ الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.


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