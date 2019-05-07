الرئيسية | محليات الخميس...ذروة الموجة الحارة والعظمى تقترب من 40 مئوية

وطنا اليوم-عمان:يبلغ تأثير الكتلة الهوائية الحارة والموجة الحارة ذروته على المملكة ، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود عشرة درجات مئوية.

ويسود طقس حار في مُعظم مناطق المملكة حيث تكون درجات الحرارة العظمى في نهاية الثلاثينيات مئوية في المدن الأردنية والعاصمة، في حين يكون الطقس حاراً بشكل لافت في الاغوار و البحر الميت والعقبة إذ تقترب العظمى فيها من حاجز 45 درجة مئوية، كما تتكاثرالسحب العالية على بعض المناطق من جنوب وشرق المملكة.

وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً و تعمل على إثارة الاتربة والغبار في العديد من المناطق مع ساعات الظهر والعصر.

ليلاً.. تستمر الأجواء أكثر حرارة وجفافاً من المُعتاد، وتظهر كميات من السُحب العالية والمتوسطة في العديد من المناطق، مع احتمالية لهطول زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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