 وطنا نيوز -هام للمتقدمين لـ السلف المالية من الضمان
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هام للمتقدمين لـ السلف المالية من الضمان
التاريخ : 30-05-2019 10:04:52 المشاهدات: 1389

وطنا اليوم-عمان:يستطيع متقاعدو الضمان المتقدمون للحصول على سلف من المؤسسة مراجعة فروع الضمان في المحافظات اليوم الخميس بعد الساعة الثانية عشرة ولغاية الثانية ظهراً لاستلام شيكاتهم.

أما الذين لم يطلبوا تحويل شيكاتهم الى الفروع فبإمكانهم مراجعة ادارة التقاعد في وادي صقرة خلال أوقات الدوام الرسمي من التاسعة الى الثانية لاستلام شيكات السلف الخاصة بهم ، بحسب المؤسسة.


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