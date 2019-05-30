الملك يبلغ كوشنير عدم التزامه بحضور ورشة البحرين

وطنا اليوم-قالت شبكة سي إن إن الاميركية إن الملك عبدالله الثاني ابلغ كبير مستشاري الرئيس الاميركي جاريد كوشنر عدم التزامه بحضور ورشة البحرين، التي تمثل الجزء الاقتصادي من خطة السلام الاميركية بحسب ما وصفها البيت الابيض.

ووصفت الصحفية في سي إن إن، نيكول غويت، لقاء الملك بكوشنر، بان الملك عبدالله وضع خطا أحمر على الخطة التي من المتوقع أن تكشف عنها إدارة ترامب، مخبرا كبير مستشاري البيت الأبيض أن السلام يجب أن يقوم على حل الدولتين الذي يعطي الفلسطينيين عاصمة في القدس الشرقية.

واشارت غويت الى أن حديث الملك كان بمثابة رسالة إلى كوشنر وفريقه، الذين أكدوا أنهم لا يشعرون بالالتزام بالصيغ السابقة التي قادت محادثات السلام، بما في ذلك حل الدولتين.