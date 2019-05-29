 وطنا نيوز -الملك والملكة يقيمان مأدبة إفطار للأيتام
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الملك والملكة يقيمان مأدبة إفطار للأيتام
التاريخ : 29-05-2019 08:40:06 المشاهدات: 1647

وطنا اليوم-عمان: أقام جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، في متحف الأطفال اليوم الأربعاء، مأدبة إفطار لمجموعة من الأيتام من المؤسسات والجمعيات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، والمستفيدين من صندوق الزكاة في جميع محافظات المملكة.

واطمأن جلالتاهما على أوضاع الأيتام، واستمعا إلى احتياجاتهم، مثلما حضر جلالتاهما جانبا من الفقرات الترفيهية التي أقيمت للأطفال الأيتام قبيل الإفطار.

وحضر مأدبة الإفطار رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام، ووزيرة التنمية الاجتماعية، ومدير عام صندوق الزكاة.


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