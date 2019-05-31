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باص خاص من الرزاز لاجل أطفال أمام الرابع
وطنا اليوم-عمان:علم ان رئيس الوزراء د عمر الرزاز غادر مبنى رئاسة الوزراء قاطعا بذلك اجتماعا كان يعقد لمجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، ليخرج باتجاه مجموعة من الاطفال كانوا يجلسون مقابل مبنى الرئاسة .
هذا وعلم ان الاطفال كانوا يجلسون على الدوار الرابع مقابل رئاسة الوزراء تحت وطأة الشمس الحارقة بعدما تعطلت حافلتهم التي تقلهم والمتجهة الى الاغوار ، حيث وجه رئيس الوزراء بتأمين الاطفال ونقلهم الى أماكن سكنهم فورا والعمل على اصلاح المركبة.
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