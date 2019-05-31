الرئيسية | محليات غرينبلات اللعوب لمسئول أردني: تستطيعون الاحتفاظ بـ كلا

وطنا اليوم-عمان:نقل مصدر دبلوماسي غربي مطلع عن مبعوث السلام الامريكي غرينبلات قوله لمسئول اردني بارز امس الاول بان الاردن يستطيع الاستمرار في ترديد عبارته الشهيرة حول كلا الثلاثية وفي الطريقة التي يراها مناسبة . وابلغ غرينبلات الاردنيين رسميا تقريبا قبل حضوره الى جانب جاريد كوشنر في زيارة مقررة مساء الاربعاء بان خطة التسوية الامريكية الجديدة قيد البحث والنقاش لا علاقة لها بإقامة وطن بديل للفلسطينيين في الاردن ولا تنتقص من الوصاية الهاشمية في المسجد الاقصى ولا علاقة لها بسياسة دعم التوطين . وتم تداول رسالة غرينبلات التي وصفتها اوساط اردنية بانها لعوبة على نطاق ضيق في الوسط الدبلوماسي لعمان العاصمة . وكان الملك الهاشمي عبد الله الثاني قد اعلن عبارته الشهيرة حول كلا الثلاثية وهي ” كلا للتوطين وللوطن البديل ولضم القدس” . وتفيد رسائل غرينبلات الايحائية بان الخطة الامريكية لا تخالف هذه القواعد ولن تسعى للتقليص من دور الاردن في رعاية الاوقاف الاسلامية في القدس وان كانت ليست خطة شاملة وكاملة بالمعنى الدقيق . وتندرج تحت اطار برنامج عمل طويل الامد لحل الصراع والتركيز على مساعدة الاقتصاد في الاردن وفلسطين مع برنامج موازي لمفاوضات عميقة على القضايا الاساسية المختلف عليها .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر