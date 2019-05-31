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شاهدوا .. الملكة رانيا ممازحة الطفايلة : كيف الورء !!
وطنا اليوم-عمان: حضرت جلالة الملكة رانيا العبدالله امس في الطفيلة، مأدبة إفطار لمجموعة من الشباب وممثلين عن المجتمع المحلي ومبادرات تطوعية وعدد من رواد العمل الاجتماعي، بالاضافة إلى الاعضاء المنتخبين في المجلس المحلي، وأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين في الطفيلة وقالت الملكة رانيا العبدالله ممازحة الطفايلة : كيف "الورء"
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