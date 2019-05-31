المعاني يعلن عن مناهج جديدة لهذه الصفوف

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني عن كتب جديدة لمناهج الرياضيات والعلوم للصف الاول والرابع بشهر 9 من هذا العام يتضمن محتوى جديد للصفوف الأساسية.

وقال المعاني خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ان الحكومة قامت بزيادة 18 مليون دينار في حجم دعمها للجامعات الحكومية.