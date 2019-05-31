 وطنا نيوز -المعاني يعلن عن مناهج جديدة لهذه الصفوف
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المعاني يعلن عن مناهج جديدة لهذه الصفوف
التاريخ : 29-05-2019 02:56:12 المشاهدات: 1560

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني عن كتب جديدة لمناهج الرياضيات والعلوم للصف الاول والرابع بشهر 9 من هذا العام يتضمن محتوى جديد للصفوف الأساسية. 

وقال المعاني خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ان الحكومة قامت بزيادة 18 مليون دينار في حجم دعمها للجامعات الحكومية.
 
وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير مبادرات واختبارات للطلبة لتطوير مهاراتهم، وتدريب المعلمين وتنفيذ برامج الربط الإلكتروني في المدارس وتطوير المناهج وبرنامج الثانوية العامة.

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