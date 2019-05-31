بعد معاناة .. اطلاق خدمة نقل طلبة المدارس الحكومية

وطنا اليوم-عمان:أطلق وزير النقل المهندس أنمار الخصاونة اليوم خدمة نقل طلبة المدارس الحكومية باستخدام وسائط مرخّصة.

وتشمل الخدمة في مرحلتها التجريبية أكثر من 500 طالب وطالبة ملتحقين بمدرسة أبو علندا الأساسية/ زينب بنت الرسول في العاصمة عمان.

وبين الخصاونة ان هذه الخدمة التجريبية الأولى من نوعها في المملكة، تجري بدعمٍ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبالتعاقد مع شركة كريم لاستخدام منصّة Careem Bus في إدارة العملية التشغيلية للسائقين المشاركين في الخدمة التجريبية، وكذلك بدعم من مؤسسة ولي العهد في إطار جهودها لتعزيز دور الشباب في بناء المجتمع.

واضاف، أن تنظيم خدمة النقل المدرسي يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء في توفير خدمة آمنة ومنظّمة لطلبة المدارس الحكومية بكلفة معقولة وبمتناول الجميع، حيث تم الاعتماد في المرحلة التجريبية على تنظيم عمل المشغّلين الذي كانوا يعملون بشكل غير قانوني ورفع سوية مركباتهم وترخيصهم بدعم من الوكالة الألمانية.

وأكد الخصاونة أنه سيتم بعد انتهاء الخدمة التجريبية استخلاص الدروس وتعديل التشريعات إن لزم الأمر، ليصار إلى توسيع الخدمة بشكل تدريجي في بقية أنحاء المملكة.

من جهتها، قالت مديرة هيئة تنظيم لنقل البري بالوكالة المهندسة وسام التهتموني: إن تنظيم هذه الخدمة جاء استجابةً للحاجة الملحة وللمطالب الشعبية والنيابية، وأن طلبة المدارس الحكومية عانوا لفترة طويلة من عدم وجود خدمات نقل آمنة ومرخصة، ما اضطر العديد منهم للجوء إلى وسائط غير آمنة تعمل بشكل غير قانوني.

وتستمر الخدمة التجريبية حتى نهاية شهر آب، حيث يتم تقديم خدمة النقل للطلبة الملتحقين بالبرامج التكميلية خلال العطلة الصيفية.