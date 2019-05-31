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القائم باعمال سفارة الامارات يشارك بتوزيع طرود رماضنية في خيمة الاردنية للطيران
وطنا اليوم-قام وفد من السفارة الاماراتية بالمملكة برئاسة القائم بالاعمال فيصل ال مالك بزيارة وديه لخيمة موائد الرحمن التابعة للشركة الاردنية للطيران ، وكان النائب السابق محمد الخشمان رئيس مجلس ادارة الشركة الاردنية للطيران على رأس مستقبلي الوفد الاماراتي.
وتم من خلال الزياره الاطلاع على كيفية تقديم الخدمات كافة للصائمين حيث تقدم الخيمة اكثر من 1500 وجبة يوميا للجمعيات الخيرية والعائلات الميسورة وعابري السبيل عدا عن الوجبات التي تقدم خارج الخيمة بالاضافة الى كسوة العيد.
وتعد هذه المبادرة الخيرة نشاطاً متعدد الجوانب يهدف ايضا الى المحافظة على روحانية الشهر الفضيل من خلال تقديم دروس دينية للصائمين وتلاوة للقران الكريم داخل الخيمة . وخلال الزيارة قدمت السفارة الاماراتية مجموعة من الطرود تم توزيعها على العائلات الميسورة ، واثنى القائم باعمال السفارة على مستوى الخدمات التي تقدم بالخيمة حيث يشرف على العمل طاقم متكامل من الشركة الاردنية للطيران باشراف مباشر من رئيس مجلس الادارة الكابتن محمد الخشمان والذي ثمن مبادرة الاشقاء الامارتيين.
ومن الجدير بالذكر ان خيمة موائد الرحمن للشركة الاردنية للطيران تقدم وجبات افطار للصائمين طيلة ايام الشهر الفضيل منذ 15 عاما على التوالي وذلك لبث روح المحبة والتكافل الاجتماعي بين اطياف المجتمع المحلي.
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