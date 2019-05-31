القائم باعمال سفارة الامارات يشارك بتوزيع طرود رماضنية في خيمة الاردنية للطيران

وطنا اليوم-قام وفد من السفارة الاماراتية بالمملكة برئاسة القائم بالاعمال فيصل ال مالك بزيارة وديه لخيمة موائد الرحمن التابعة للشركة الاردنية للطيران ، وكان النائب السابق محمد الخشمان رئيس مجلس ادارة الشركة الاردنية للطيران على رأس مستقبلي الوفد الاماراتي.

وتم من خلال الزياره الاطلاع على كيفية تقديم الخدمات كافة للصائمين حيث تقدم الخيمة اكثر من 1500 وجبة يوميا للجمعيات الخيرية والعائلات الميسورة وعابري السبيل عدا عن الوجبات التي تقدم خارج الخيمة بالاضافة الى كسوة العيد.