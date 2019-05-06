 وطنا نيوز -الملك يترأس وفد الأردن في قمتي مكة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الملك يترأس وفد الأردن في قمتي مكة
التاريخ : 29-05-2019 01:58:42 المشاهدات: 1565

وطنا اليوم-عمان:يترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة العربية الطارئة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة ليلة يوم غد الخميس.

كما يترأس جلالة الملك الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي ستعقد في مكة المكرمة ليلة بعد غد الجمعة، تحت شعار "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل".


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق