الملك يترأس وفد الأردن في قمتي مكة

وطنا اليوم-عمان:يترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة العربية الطارئة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة ليلة يوم غد الخميس.

كما يترأس جلالة الملك الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي ستعقد في مكة المكرمة ليلة بعد غد الجمعة، تحت شعار "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل".