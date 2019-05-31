 وطنا نيوز -هل تقرر الحكومة اعلان عطلة رسمية التاسع من الشهر المقبل؟
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هل تقرر الحكومة اعلان عطلة رسمية التاسع من الشهر المقبل؟
التاريخ : 29-05-2019 01:54:08 المشاهدات: 1799

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن نية الحكومة إعلان يوم 9 من الشهر المقبل عطلة رسمية بمناسبة مرور 20 عاماً على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

ويأتي هذا التساؤل بعد أن قررت حكومة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي في 2009 تعطيل الدوائر الرسمية والوزارات بمناسبة مرور 10 سنوات على تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

في المقابل رجحت مصادر رسمية أن تتخذ الحكومة قرارا مشابها بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية بمناسبة مرور 20 عاما على تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.


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