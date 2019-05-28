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كف الطلب عن مقترضات صندوق التنمية والتشغيل
وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة وزير العمل رئيس المجلس نضال البطاينة، كف الطلب عن جميع مقترضات برنامج التشغيل الذاتي الجماعي والصادر بحقهن قرارات قضائية وتكليف محاميي الصندوق تأجيل الطلبات القضائية بحق مقترضات برنامج التشغيل الذاتي الجماعي.
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