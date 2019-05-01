 وطنا نيوز -خطف مواطنين أردنيين في سوريا وذووهم يناشدون الملك
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خطف مواطنين أردنيين في سوريا وذووهم يناشدون الملك
التاريخ : 28-05-2019 08:52:19 المشاهدات: 1983

وطنا اليوم-عمان:بشكل مثير للقلق، تلقى مساء امس الاثنين 27/5/2019 المواطن الاردني ابو محمد من بلدة الطرة اتصالا هاتفيا من اشخاص في سوريا ابلغوه فيه باختطافهم لولده معاذ مأمون قرباع وزميله خلدون جمعان السخني وطلبهم مبلغا ماليا مقابل اطلاق سراحهم. هؤلاء الشبان يعملون كسائقي شاحنات وكانوا في طريق العودة للأردن بعد توصيل شحناتهم لوجهتها. 
أوهم الخاطفون الضحايا بوجود بضاعة للشحن من سوريا للاردن وطلبوا منهم اللحاق بهم وبعدها قاموا باختطافهم.
ادعى المتصل أن له ديناً على رجل أعمال اردني (لا علاقة له بالمخطوفين) وأنه اختطفهم فقط لأنهم من نفس المدينة. 
وقال المواطن الأردني ابو محمد والد احد المختطفين أنه تحدث مع ابنه على الهاتف عندما طلب من مختطفيه ذلك. هذا وقد تلقى ابو محمد تهديدا بقتل ابنه بعد مرور 72 ساعة اذا لم يتم تلبية مطالبهم.وينشاد ذوو المخطوفين جلالة قائد البلاد الملك عبدالله الثاني بن الحسين نجدتهم في استرجاع ابنائهم سالمين لارض الوطن. 

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