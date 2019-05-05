محكمة أردنية ترفض قطعيا تسليم مواطن لفرنسا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت محكمة التمييز الأردنية، أعلى سلطة قضائية في المملكة، الثلاثاء، رفضها القطعي لتسليم فرنسا مواطنا يشتبه بتورطه في اعتداء استهدف مطعما يهوديا في باريس عام 1982.

وقال المحامي مازن الطويل الموكل بالدفاع عن نزار توفيق حمادة (57 عاما)، المشتبه بتورطه في اعتداء باريس عام 1982 على مطعم "جو غولدنبرغ" لفرانس برس إن "محكمة التمييز رفضت بشكل قطعي الطعن بقرار رفض تسليم موكلي لفرنسا".

يشار إلى أن الهجوم الذي تتحدث عنه فرنسا أوقع ستة قتلى و22 جريحا.