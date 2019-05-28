شاهدوا : موظفون يطردون مسؤولًا في أحد المؤسسات الأردنية

وطنا اليوم-عمان:طرد موظفون بأحد المؤسسات الأردنية، مسؤولًا إداريًا، فيما تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للحظة منع المسؤول الإداري من دخول المؤسسة وطرده منها.

وتعالت أصوات الموظفين وهم يمنعون المسؤول الإداري من دخول مكتبه، وهتفوا بطرده ولحقوا به إلى أن صعد مركبته وغارد المكان. وظلت صيحات وهتافات الموظفين تلاحق الإداري وظلوا يرددون خلفه "برا برا برا".







