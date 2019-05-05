جمعية مكافحة السل توزع الطرود الغذائية على مرضى بمستشفى الامير الحسين بن عبدالله

وطنا اليوم- وزعت جمعية مكافحة السل والامراض التنفسية الاردنية اليوم طرودا غذائية على مرضى قسم الكلى في مستشفى الامير الحسين بن عبدالله في لواء عين الباشا

وقالت الجمعية في بيان صحفي اليوم انها مستمرة في تقديم الطرود الغذائية للمرضى واسرهم بهذا الشهر الفضيل للمساعدة في التخفيف من الاعباء المعيشية والحاجة الملحة للمرضى وعائلاتهم للمساعدة بشتى انواعها.

وياتي هذا النشاط الذي نفذته الجمعية بدعم من مجموعة زلوم التجارية في اطار المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها مجموعة زلوم وتحرص على تقديم الدعم المستمر للنشاطات الخيرية والانسانية.

من جهتها عبرت رئيسة الجمعية الدكتورة سهى الغول عن املها بأن تحقق حملات الدعم الموجهه لمرضى الكلى وعائلاتهم في مستشفى الامير الحسين بن عبدالله الهدف منها والمساهمة في توفير متطلبات اساسية لتلك الاسر حتى نهاية رمضان ، حيث تتكون الطرود من مواد غذائية اساسية .

وأشادت الغول بالشراكة القائمة ما بين مجموعة زلوم وجمعية مكافحة السل في تنفيذ برامج الجمعية ونشاطاتها الانسانية والتثقيفية الموجهة للمرضى والمجتمع بشكل عام للتوعية ونشر المعلومة حول طرق الوقاية من المرض.

واكدت الغول ان الجمعية لديها العديد من الخطط المستقبلية والمشاريع الهادفة للمزيد من برامج التثقيف في المدارس والجامعات والمصانع واماكن العمل التي تزيد نسبة الاصابة فيها بالامراض التنفسية ومرض السل.