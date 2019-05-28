كوشنر وغرينبلات وهوك بعمان الاسبوع القادم

وطنا اليوم-عمان:أعلن البيت الأبيض الثلاثاء، أن كبير مستشاري الرئيس الامريكي، جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية برايان هوك، سيزورون عمّان والرباط والقدس خلال هذا الأسبوع.

وقال مسؤول في البيت الابيض إن الزيارة لبحث الشق الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط.

وذكر المسؤول أن الجولة التي تستمر حتى الجمعة تأتي قبل ورشة عمل تتعلق بالجانب الاقتصادي من خطة السلام من المزمع عقدها في البحرين في أواخر حزيران.

وأضاف أن المسؤولين الثلاثة يعتزمون زيارة الاحتلال الخميس.

وكنا قد نشرنا ، أن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنر، سيزور الأردن الأسبوع المقبل المقبل، في جولة يزور خلالها عدة دول في المنطقة.